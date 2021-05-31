Araba sahibi olanlara kötü haber! Fiyatlar değişti! Zam...

Araba sahibi olanları ilgilendiriyor. Araba sigortası fiyatları değişti. Fiyatlara zam geldi. İkinci el otomobil fiyatlarında yaşanan fiyat artışı trafik sigortası fiyatlarının da artışına neden oldu. Araç fiyatlarında yaşanan ani artışların sigorta fiyatlarını değiştirdiğini söyleyen, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisi ile sigorta fiyatlarına da yansıyor." dedi.

Araba sahibi olanlara kötü haber geldi. Trafik sigorta sı yapılırken birçok etken fiyat değişimine sebep oluyor. Bunların en başında ise aracın değeri geliyor. Son dönemde ikinci el piyasasında yaşanan fiyat artışı sigorta fiyatlarını da etkiledi.

'SIFIR ARAÇLARIN SİGORTA PRİMİ DAHA DÜŞÜK'

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır araba larda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor." dedi.

"FİYATLAR DEVAMLI GÜNCELLENİR"

Sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyleyen Bağcı, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir." ifadelerini kullandı.

DEĞER KAYBI TAZMİNATLARI ARTTI

Şirketlerin vatandaşa ödediği değer kaybı tazminatlarının bu dönemde yüzde 10 civarında arttığını da belirten Bağcı, " 2021 yılında sigorta yaptıranların sayısı 2020'ye göre normale döndü diyebiliriz. Ancak halen yatan arabalar var. Okul servisleri gibi. O kategoride sigortalanmama görüyoruz. Ama diğer bütün araçlarda normale döndük diyebiliriz." dedi.

'TAKSİTLİ SATIŞLAR YÜZDE 90'A KADAR ÇIKTI'

Taksitli trafik sigortası satışlarının çok fazla arttığına da değinen Bağcı, "Kredi kartı kullanımı trafik sigortasında neredeyse yüzde 90'a kadar çıktı. Pandemi nedeniyle bu oran çok çok fazla arttı." dedi. (Milliyet)