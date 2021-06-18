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Araba sahibi olan herkesi kapsıyor! Yüzde 30 indirim...
Araba sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Zorunlu trafik sigortası ile ilgili flaş indirim açıklaması. Zorunlu trafik sigortasında kaza sonucu zarar görenlere ödenecek tazminatı standart hale getirecek yasal düzenlemenin yapılmasının ardından şirketler tazminat hesabı yapabilir duruma gelince trafik sigortasında indirim yapmaya başladı. Başta kamu şirketi Türkiye Sigorta olmak üzere yerli şirketlerin yeni poliçeleri yüzde 30'lara varan indirim tutarı ile kesmeye başladığı ifade edildi. Sigorta uzmanı Özer Şimşek, şirketlerin belirsizlik nedeniyle fiyat oluşturmakta zorlandıklarını bu belirsizliğin ortadan kalkması ile rahatlayarak indirim yapmaya başladıklarını söyledi.
Araba sahibi milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 30 indirim geldi. Zorunlu trafik sigortasında kaza sonucu zarar görenlere ödenecek tazminatı standart hale getirecek yasal düzenlemenin yapılmasının ardından şirketler tazminat hesabı yapabilir duruma gelince trafik sigortasında indirim yapmaya başladı.