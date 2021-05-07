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Araba sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! 314 lira...
Arabası olan herkes için flaş açıklama! 314 lira cezası var. Şehirlerarası yolculuklarda trafik polisleri daha sıkı denetim yapar. Bu kapsamda eksik evrak ceza anlamına gelir. Muayenenin zamanının geçmiş olması da ceza sebebidir. Bu da 2021 yılı için 314 lira. 372 liralık muayene ücretinden kaçarken bu cezayı yemeyin. Üstelik yaptırılması geciktikçe muayene ücretine yüzde 5 ceza eklenir.
Uzun yola çıkmadan önce araba bakımı ihmal edilmemeli. Arabanızın sizi yarı yolda bırakmaması için önemli olan bu bakım, aynı zamanda konforlu ve tasarruflu bir yolculuk da sağlar. İşte arabası olan herkesi kapsayan önemli detaylar...