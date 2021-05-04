Araba piyasasında flaş hareketlilik! Belli oldu, fiyatlar...

Araba alma planı yapanlar 'araba fiyatları artacak mı' diye araştırma yapıyor. Sıfır araçlarda uzun süredir yaşanan çip krizi nedeni ile birçok firma üretime ara verdi. Sıfır arabalarda yaşanan ürerim krizi ikinci el arabalarda fiyatların bir miktar yükselmesine neden oldu. Bahar aylarının gelmesi ise otomobil satışlarını olumlu yönde etkilerdi. Araba satışları arttı. Peki sıfır ve ikinci el araba piyasasında fiyatlarda artışı görülecek mi? Bayramdan sonra araba fiyatlarının artması bekleniyor mu? İşte araba fiyatları ile ilgili tüm detaylar...

Araba almak isteyenlerin sayısı pandemi sürecinde arttı. Özel araba ihtiyacının artması nedeni ile koronavirüs salgının görülmeye başladığı ilk dönemlerde ikinci el araba bulmak zorlaştı. Ardından başlayan çip kirizi ise sıfır otomobil üretimini durma noktasına getirdi. Birçok firma üretime ara vermek zorunda kaldı.

RAKAMLAR AÇIKLANDI!

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) verilerine göre, 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 artarak 48.375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 183,1 artarak 13.113 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,2 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azaldı.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE ARTIŞ YÜZDE 72

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 260.148 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68,7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88,1 artarak 55.309 adede ulaştı.

SIFIR VE İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTACAK MI?

Gaziantep’in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı’ndaki galericiler, korona virüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20’lik bir artış yaşanabileceğini söyledi. Galerici Turgay Gümüş bayramdan sonra bir yükselme beklediklerini belirterek, “Şu an sıfır araçlar çıkmadığı için böyle devam ederse ikinci el araçlar bayramdan sonra yükselecek. Nedeni ise, hastalık ve çip krizi yüzünden sıfır araç fazla çıkmıyor. Bu durum devam ederse ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 yükseleceğini düşünüyorum. Şu an yükselme yok ama bayramdan sonra yükselme bekliyoruz” dedi.

'BÜYÜK FİYAT ARTIŞI BEKLİYORUZ'

Galerici Ali Koyuncu ise, çip krizinin sürmesi halinde fiyatlarda artış yaşanacağını ifade ederek, “Çip krizi dolayısıyla ikinci elde bir yükselme olacak gibi çünkü sıfır araçların üretimini etkiliyor. Sıfır araç üretimi durma noktasına geldi. Bu durum ikinci elde fiyat artışına neden olacaktır. Bayramdan sonra ikinci elde büyük bir fiyat artışı beklemekteyiz. Çip tedariğindeki sıkıntılar, pandemi ve kapanmayı da düşündüğümüzde fiyatların artması kaçınılmaz görülüyor” diye konuştu.