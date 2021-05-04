Araba piyasasında flaş hareketlilik! Belli oldu, fiyatlar...

Araba almak isteyenlerin sayısı pandemi sürecinde arttı. Özel araba ihtiyacının artması nedeni ile koronavirüs salgının görülmeye başladığı ilk dönemlerde ikinci el araba bulmak zorlaştı. Ardından başlayan çip kirizi ise sıfır otomobil üretimini durma noktasına getirdi. Birçok firma üretime ara vermek zorunda kaldı.
RAKAMLAR AÇIKLANDI!
Gaziantep’in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı’ndaki galericiler, korona virüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20’lik bir artış yaşanabileceğini söyledi. Galerici Turgay Gümüş bayramdan sonra bir yükselme beklediklerini belirterek, “Şu an sıfır araçlar çıkmadığı için böyle devam ederse ikinci el araçlar bayramdan sonra yükselecek. Nedeni ise, hastalık ve çip krizi yüzünden sıfır araç fazla çıkmıyor. Bu durum devam ederse ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 yükseleceğini düşünüyorum. Şu an yükselme yok ama bayramdan sonra yükselme bekliyoruz” dedi.
Galerici Ali Koyuncu ise, çip krizinin sürmesi halinde fiyatlarda artış yaşanacağını ifade ederek, “Çip krizi dolayısıyla ikinci elde bir yükselme olacak gibi çünkü sıfır araçların üretimini etkiliyor. Sıfır araç üretimi durma noktasına geldi. Bu durum ikinci elde fiyat artışına neden olacaktır. Bayramdan sonra ikinci elde büyük bir fiyat artışı beklemekteyiz. Çip tedariğindeki sıkıntılar, pandemi ve kapanmayı da düşündüğümüzde fiyatların artması kaçınılmaz görülüyor” diye konuştu.