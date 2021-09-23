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Araba piyasasında derin kriz! Çok uzun sürecek, artık yok

Araba piyasasını derinden sarsan flaş gelişme! Büyük kriz sert vurdu, açıklama geldi. Ciro kaybı 210 milyar doları bulacak, üretim 7,7 milyon araç daha azalacak. Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotiv sektöründe zor zamanlar yaşanıyor. Tüm dünyada baş gösteren çip krizinin otomotiv piyasasına verdiği zarar gün geçtikçe derinleşiyor. Konuyla ilgili bir araştırma şirketi, dikkat çeken veriler paylaştı.

Araba piyasasında derin kriz! Çok uzun sürecek, artık yok Tüm dünyada baş gösteren çip krizi, gerek araç bulunurluğu gerekse de fiyatlarla kendisini gösterirken, bir anlamda firmaların da planlama yapmalarının önünü kesiyor. Danışmanlık firması AlixPartners, tahminine göre küresel otomobil sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacak.
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