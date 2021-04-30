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Araba fiyatlarıyla ilgili kötü haber! Büyük zam
Sıfır veya sahibinden ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili kötü haber. Ramazan Bayramı sonrası zam geliyor. Pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi araba fiyatlarını vuracak. BMV, Fiat, Mercedes, Renault, Suzuki, Hyundai, Honda, Volkswagen, Citroen gibi birçok dev firma üretime ara verdiğini duyurdu. Konuyla ilgili konuşan sıfır ve ikinci el araba satıcıları, çip krizi sebebiyle yeni araba üretilemediği için Ramazan Bayramı sonrası fiyatlarda yüzde 20 zam geleceğini ifade etti. İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Araba üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azalttı. Bazı otomotiv firmaları bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ifade etti.