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Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Kampanaya ve faiz desteği...

20 Haziran 2021 Pazar - 13:05 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 13:05

Araba alacakları ilgilendiriyor! Araba fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama! OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, tüketicilerin araç fiyatlarındaki yükseliş konusundaki şikayetlerine değinirken, şunları kaydetti: "Tüketici, günün sonunda cepten çıkan paraya bakıyor. Dolayısıyla çok da haksız değiller. Ama şunu iyi bilmeleri lazım ki tamamen kurla beraber ve ÖTV'den kaynaklı oluşan fiyat artışının etkisi var. Yoksa hiçbir distribütör olduğu yerde zam yapmıyor ve bazı araçların ÖTV matrahına takılmasından dolayı, bir yüksek matraha geçince dolayısıyla araç fiyatları da yükselmiş oluyor. ÖTV'de yüzde 50'den yüzde 80'e geçtiği zaman bir araç 150 bin TL'ye satılırken, fiyat 300 binlere çıkıyor. Araca zam gelmiyor aslında. Arka planda ÖTV ve kur var. Örneğin, bir aracı 129 bin 999 TL'ye aldığınız zaman 235 bin TL'ye mal oluyor, 130 bin 1 TL'lik fatura kestiğiniz zaman araba 275 bin TL'ye çıkıyor. O arabaya o ay 1.000-2 bin TL zam geldiği zaman aslında 40 bin TL olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.


Otomotiv Yetkili Satıcıları  Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomotiv sektöründe çip  sorunuyla ilgili durumu daha kötü hale getirebilecek yeni bir gelişme olmadığını  belirterek, "Marka ve model bazında firmalara göre değişen bir çip sorunu var ama  buna da 'çip krizi' demek ne kadar doğru olur, bu da tartışılır. Açıkçası şu anda  bulunurlukta da ciddi bir sıkıntı yok." dedi. 
 
Mersin, Türkiye otomotiv pazarındaki son gelişmeler ve çip sorununa  ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
 
An itibarıyla çip sorunuyla ilgili durumu daha kötü hale getirebilecek  yeni bir gelişme olmadığını belirten Mersin, "Marka ve model bazında firmalara  göre değişen bir çip sorunu var ama buna da 'çip krizi' demek ne kadar doğru  olur, bu da tartışılır. Açıkçası şu anda bulunurlukta da ciddi bir sıkıntı yok.  Tabii ki bunlar bugün için geçerli, temmuz ve ağustosta ne olur bilmiyorum. Ama  dediğim gibi bütün markalarla görüşmelerimizde kriz denecek kadar bir çip sorunu  yok." ifadelerini kullandı.
 
Marka ve model bazında bazı çok spesifik modellerde belki bir  bulunurluk sıkıntısı olabileceğini aktaran Mersin, geçen yıl olan sıkıntıların  bugün yaşanmadığını ve mevcut durumu hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki  üreticilerin hızlı şekilde aşmaya çalıştığını söyledi.
"Haziranda mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz"
 
Turgay Mersin, aşılamanın hızlı şekilde yapılmasından dolayı  önümüzdeki günlerde ticaretin daha da hareketlenmesini beklediğini ifade ederek,  "Haziran ayında mayıs ayına göre bir artış bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde belki  faizin biraz düşmesiyle ve ÖTV matrahının düzenlenmesiyle pazarın biraz daha  hareketleneceğini düşünüyoruz." dedi.
 
Tüketici tarafındaki ertelenmiş talebin devam ettiğine işaret eden  Mersin, "Bu ertelenmiş talebin hareketi var. Bir de firmalar, kampanya ve faiz  desteğiyle beraber alım gücünü artırarak piyasayı hareketlendirmek istiyorlar."  diye konuştu.
 
"Araç fiyatlarındaki yükselişte kurla beraber ÖTV'den kaynaklı  oluşan fiyat artışının etkisi var"
 
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, tüketicilerin araç fiyatlarındaki  yükseliş konusundaki şikayetlerine değinirken, şunları kaydetti: "Tüketici, günün sonunda cepten çıkan paraya bakıyor. Dolayısıyla çok  da haksız değiller. Ama şunu iyi bilmeleri lazım ki tamamen kurla beraber ve  ÖTV'den kaynaklı oluşan fiyat artışının etkisi var. Yoksa hiçbir distribütör  olduğu yerde zam yapmıyor ve bazı araçların ÖTV matrahına takılmasından dolayı,  bir yüksek matraha geçince dolayısıyla araç fiyatları da yükselmiş oluyor. ÖTV'de  yüzde 50'den yüzde 80'e geçtiği zaman bir araç 150 bin TL'ye satılırken, fiyat  300 binlere çıkıyor. Araca zam gelmiyor aslında. Arka planda ÖTV ve kur var.  Örneğin, bir aracı 129 bin 999 TL'ye aldığınız zaman 235 bin TL'ye mal oluyor,  130 bin 1 TL'lik fatura kestiğiniz zaman araba 275 bin TL'ye çıkıyor. O arabaya o  ay 1.000-2 bin TL zam geldiği zaman aslında 40 bin TL olarak yansıyor."
 
"Kur gerilediğinde de aslında gizli bir fiyat indirimi oluyor"
 
Turgay Mersin, kurlar gerilediğinde bunun fiyatlara aşağı yönlü  yansımadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Evet, kendi içinde  doğru olmakla beraber bu da şöyle oluyor, firmalar araçların fiyatlarını  düşürmüyor gibi görünüyor ama bunu da sıfır faiz, uygun finansman, ek donanım ve  servis kampanyalarıyla telafi ediyorlar. Dolayısıyla burada aslında gizli bir  fiyat indirimi oluyor. Satın alma parametresi artarak fiyat düşmüş oluyor. Bir  gerçek daha var; kur zaten sürekli düşmüyor, düşse bile kur tekrar yükseliyor."  ifadelerini kullandı.
 

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