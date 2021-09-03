Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! İlk kez oldu düşüş...

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Fiyatlarla ilgili çarpıcı gelişme! Araba fiyatlarında 1,5 yıl sonra düşüş gerçekleşti. Benzinli otomobillerin fiyatı Ağustos ayında yüzde 3,4 düşüş kaydederken dizel otomobillerin fiyatı yüzde 1,72 geriledi. İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. TÜİK'in verilerine göre, otomobil fiyatları Ağustos ayında yapılan ÖTV matrahı değişikliğiyle 1,5 yıldan sonra ilk defa geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, otomobil fiyatı ÖTV matrahlarında yaşanan değişiklik sonrasında Ağustos ayında 1,5 yıldan sonra ilk defa düşüş kaydetti. Benzinli otomobillerin fiyatı Ağustos ayında yüzde 3,4 düşüş kaydederken dizel otomobillerin fiyatı yüzde 1,72 geriledi.

Temmuz ayında sert gerileyen otomobil satışları ÖTV matrahı değişikliğine rağmen Ağustos ayında yatay bir görüntü sergilemişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına göre yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet olmuştu.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ÖTV matrahındaki yeni düzenleme nedeniyle yüzde 80 dilimindeki araçların yüzde 50’lik dilime girmesiyle arzın talebi karşılamadığını söylemişti.

Berkel, “Ağustos ayında her ne kadar ÖTV matrahında değişiklik yapılsa da üreticiler ciddi sıkıntı yaşıyor. Buna paralel olarak bu değişiklikten sonra bazı A-B-C SUV segmentlerindeki modeller bir alt dilim olan yüzde 50’lik kısma düştü. Müşterinin bir anda talebi oldu ancak bu araçlardan elimizde olmadığı için ani yapılan değişiklikte plan yapılamıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Binek araçlarda ÖTV matrahı değişikliği

Motor hacmi 1,600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1,800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine esas olan matrah sınırları Ağustos’ta artırılmıştı.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1,600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL'ye, 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda 92 bin TL ile 150 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Bu kapsamda 50 kW elektrikli motora sahip ve motor silindir hacmi 1.800 cm3'ü geçmeyen ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL olan hibrit araçlarda matraha esas sınır 114,000 TL'ye, yüzde 50 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL ile 135 bin TL arasında olan hibrit araçlarda ise 114 bin TL ile 170 bin TL'ye yükseltilmişti. Söz konusu araçların satışında uygulanan ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. (Bloomberg HT)