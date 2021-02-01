Araba fiyatlarını yükseltecek kriz!

Araba almak isteyenlere kötü haber. Koronavirüs nedeniyle üretimlerini durdurup işçilerini izne çıkartan otomotiv devleri şimdi yeni bir krizle karşı karşıya. Pandemi sürecinde otomobil üretimi durma noktasında gelince yarı iletken çip üreticileri ilk çare olarak satış rekorları kıran tüketici elektroniği alanına üretim yapmıştı. Ancak şimdi bu karar tekrar kapılarını açan otomobil fabrikaları için de yeni bir krizin kapılarını ardına kadar araladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle fabrikaları kapatıp durma noktasına gelen otomotiv sektörü için üretim yapan yarı iletken (çip) üreticilerinin üretimde ve satışta rekor kıran tüketici elektroniği sektörüne parça üretimine geçmeleri, bugün özellikle aşılarla beraber tekrar kapılarını açan üretim tesisleri için büyük bir soruna neden oldu.

OTOMOBİL DÜNYASINDA ÇİP KRİZİ

Günümüzde üretilen araçların hepsinde artık çipler bulunuyor. Araçların akıllandığı bu dönemde en kritik parça ise yarı iletkenler yani çipler haline geldi. Bu çipler, akıllı sürüş asistanları ve acil durum frenleri, otomasyon, elektrifikasyon, dijital bağlantı ve güvenlik amacıyla kullanılıyor. Yani kısacası aracınız beynini oluşturuyor.

FABRİKALAR ÜRETİMİ DURDURMAYA BAŞLADI

Mercedes, Volkswagen, Honda, Korona sürecinde otomobil fabrikaları durunca başını Tayvan 'ın çektiği yarı iletken üreten fabrikalar üretime devam edebilmek için tüketici elektroniği alanında satışlar yapan firmalarla anlaşmalar yaparak bu alana yöneldiler ve şimdi 2021'e hızlı başlayan otomotiv sektörü parça bulamıyor. Aralarında Ford Nissan ve General Motors’un da yer aldığı birçok büyük otomotiv üreticisi şimdi bu çipler nedeniyle üretimleri aksama noktasına geldi ve bazı fabrikalar üretimi durdurdu.

FOR, FİAT, AUDİ, NİSSAN, HONDA VE WOLKSVAGEN...

Almanya’dan Çin’e, Japonya ’dan Avrupa ’ya parça tedarik sorunu otomotiv ana sanayinin canını yakmaya başladı. Ford, Focus ’u ürettiği fabrikasını 1 aylığına kapattı. Ford neden olarak yarı iletken çip yokluğunu gösterdi. 18 Ocak itibariyle kapanacak olan fabrika için açılış tarihi 19 Şubat olarak ilan edildi. Buna ek olarak ABD 'li üretici Kentucky eyaletindeki tesiste ürettiği Ford Escape ve Lincoln Corsair modelleri bir süre üretemeyeceğini duyurmuştu.

ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR HABERLER PEŞE PEŞE GELİYOR

Japon otomotiv devi Nissan tedarik sorunu yaşadığı çipler nedeniyle otomobil üretimini yavaşlatıyor ve Oppama fabrikasında üretilen Note modelinin üretiminde çip tedariki nedeniyle kesintiye gidiyor.

Diğer bir Japon üretici Honda ise Mie kentindeki fabrikayı beş gün süreyle durdurma kararı aldığını açıkladı.

ALMAN DEVİ VOLKSWAGEN'DEKİ ÇİP SORUNU İÇİN BAKAN DEVREYE GİRDİ

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'deki otomobil satışlarının çip tedariki sıkıntısından dolayı etkilendiğini açıkladı.

Avrupa otomotiv sektörünü kalesi Almanya , sektörde yaşanan bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayarak Tayvanlı üreticilerden yardım istedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı mevkidaşı Wang Mei-hua ile iletişime geçerek dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) Alman otomotiv üreticilerinin çip tedariki sorununu çözmesi adına devreye girmesini istedi.

Volkswagen’in alt şirketi Audi de geçtiğimiz günlerde Neckarsulm ve Ingolstadt’taki tesislerinde çalışma saatlerini düşüreceğini açıkladı. Öte yandan FCA ise Kuzey Amerika pazarı için Meksika 'da üretilen Jeep Compass modelinin gelişmelerden etkilendiği bildirmiş, Ontario'da Chrysler 300, Dodge Charger ve Dodge Challenger modellerini ürettiği tesiste de tedarik sıkıntısı yaşandığını açıklamıştı.

MERCEDES DE KEİNSİTYE GİTTİ

Alman yayın organı Handelsblatt'in iddiasına göre, Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler de üretimde kesintiye giden markalar arasına dahil oldu.

ÜRETİMİN DURMASI ARAÇ FİYATLARINI YÜKSELTECEK

Yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunla fabrikaların üretime ara vermesinin araç fiyatlarını yukarı çıkarması bekleniyor. Arz-talep dengesindeki bozulma, maliyetlerdeki artış ve otomobil üretimindeki düşüş devam ettikçe fiyatların düşmesi uzun zaman alacak gibi duruyor. (Haber7-Fuat Öner)