Kamu bankalarının uygun faiz oranları ile sunduğu kredi olanakları pek çok kişiyi araç almaya yönlendirdi. Kredi paketleriyle birlikte araç piyasası hareketlenirken, fırsatçılar da araçları için internet siteleri üzerinden fahiş fiyatlar istiyor. Peki, Araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İşte araba fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Bankaların düşük faizler sunduğu krediler araç piyasasında talebi artırdı. Kredi destek paketleri sonrası piyasa hareketlenince sıfır araba alamayanlar da ikinci el araçlara yöneldi. Araç fiyatlarındaki önlenemez yükseliş nedeniyle pek çok kişi Araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? sorularını araştırıyor. İşte araba fiyatları ve ÖTV indirimi ile ilgili gelişmeler...

Geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.

Kamu bankalarının düşük faizli kredi imkanı sunması ve corona virüs nedeniyle izole olma çabası araba satışlarındaki artışa en büyük etken.

TİCARET BAKANLIĞI İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME HAZIRLIĞINDA!

Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda talebin artması özellikle internet siteleri üzerinden yapılan satışlarda, fiyatların yükselmesine neden oldu. Araç piyasasındaki yüksek fiyatlar nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan taslağa göre, 2. el araçların satışında yetki belgesi şartı getiriliyor.

Ayrıca yeni düzenlemeye göre; otomobil satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi durumunda satış ilanı üç gün içinde kaldırılacak.

İnternet ortamındaki mağazanın adı olarak gerçek işletme adının kullanılması gerekecek.

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz raporu, satışın yapıldığı tarihten önceki 7 gün içinde alınacak.

Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen işletmeler, uyarıya rağmen yine aykırı rapor hazırlarlarsa yeterlilik belgeleri TSE tarafından iptal edilecek.

Bu işletmelere, 2 yıl boyunca aynı konuda yeterlilik belgesi verilmeyecek. Araç alım satımı için iş yapan işletmelere yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması gerektiği de eklendi.

FİYATLAR SUNİ YÜKSELİYOR

Otomobilini satmak isteyen kişiler emsal şartlardaki araçların fiyatlarını inceledikten sonra emsalinin üzerine 5-10 bin lira daha fazla rakam yazarak aracını satışa koyuyor. Sürekli bu durumun gerçekleşmesi nedeniyle ikinci el otomobillerin fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır otomobil stoklarının olmaması da bu durumu destekler nitelikte.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.

Fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa 'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.

“FİYATLARDAKİ ARTIŞ ALICILARI CAYDIRIYOR”

İstanbul Bağcılar ’da ikinci el otomobil ticaretiyle uğraşan galeri sahibi Cumhur Halıcı, fiyatlardaki yükselişlerin satın alma planlarını ertelediğini ve bu nedenle vatandaşların ikinci el araç alırken temkinli davrandığını söyledi.

Halıcı “İkinci el piyasasında fazla alım-satım olmuyor. Fiyatların her geçen gün yükselmesi alıcıları caydırıyor. Vatandaşlar 70-80-90 bin liraya iyi araba almak istiyorlar ancak şu anki durumda iyi arabaların fiyatları ikinci elde 120-130 bin liradan başlıyor. Bununla birlikte biz galerici olarak sattığımız arabanın yerine aynı fiyata araba alamıyoruz. Örneğin 100 bin liraya sattığım arabanın aynısını yine aynı fiyattan bulamıyorum. Piyasada fiyatların sürekli artması galericiler için iyi değil.” dedi.

“DÜŞÜK PEŞİNATLA ARAÇ ALMAK İSTİYORLAR”

Otomobil almak isteyenlerin düşük paralarla arayışa girdiklerini ve aldıkları maaşa göre ödemelerin yüksek çıkması nedeniyle bazılarına kredi çıkmadığına değinen Halıcı “Bazı finans kuruluşları kredi vermeye yanaşmıyor. Vatandaşların da primleri asgari ücretten gösterilince kredi çekmeleri zorlaşıyor.” açıklamasında bulundu.

ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci el piyasasında fiyatların Eylül ayı gibi durgunlaşacağına değinen Halıcı sözlerine şöyle devam etti:

“İkinci el otomobillerin fiyatları Eylül ayı gibi durgunlaşır. Fiyatlar geriye gelmez ancak stabil hale gelebileceğini düşünüyorum.”

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimine ilişkin olarak kim olduğu belli olmayan kişilerin açıklamalar yaparak lobi oluşturmaya çalıştığını belirten Halıcı “Sıfır otomobilde ÖTV indiriminin olacağını düşünmüyorum. Talep olan bir malın fiyatı düşmez. Ayrıca ÖTV indirimi şu anda olursa stokta da otomobil olmadığı için ikinci elde fiyatlar yine yükselişe geçecektir.” dedi.