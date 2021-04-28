Araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Zam kapıda, tarih...

Araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Araba fiyatları ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Milyonlarca kişi sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Tam kapanma sürecinin ardından araba satışlarında talebin artması buna paralel olarak da özellikle ikinci el araba fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Arbaba almayı planlayan herkes sıfır ve ikinci el arana fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Türkiye koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan itibaren tam kapanmaya giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karara göre, tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'te son bulacak.

Yaklaşık 3 haftalık dönemde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre izinli olanlar sokağa çıkabilecek. Bu durum birçok sektörü olduğu gibi, otomotiv sektörünü de etkileyecek.

Bu kapsamda, yoğun mesai yürüten sektör yetkilileri satışların olumsuz etkilenmemesi ve bayi teşkilatlarının tam kapanma süresince faaliyetlerini sürdürebilmesi için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

'SHOWROOMLARI AÇMADAN ARAÇ SATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Konuya ilişkin Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin otomobil satışlarının tam kapanma döneminde de devam edebilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Mersin, "Hafta sonu kapatmalarında olduğu gibi, tam kapanma döneminde de bayiler telefonlarla araç satışı yapmaya devam edecek. Fakat, araç teslim konusu şuan için belirsizliğini koruyor. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bu kişilere yönelik özel izin görüşmesi yapıyoruz. Showroomları açmadan satışları devam ettirmek için çalışıyoruz" dedi.