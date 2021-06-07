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Araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! İndirim yapıldı, yüzde...
Arabası olan, araba almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Fiyatlarla ilgili açıklama geldi. İndirim yapıldı, faizsiz kredi fırsatları duyuruldu. Pandemi, çip krizi, döviz kuru derken araba fiyatlarına 6 ayda 30 bin liraya yakın zam gelmişti. Markalar ise peş peşe yeni kampanyalarını duyurdu. Çeşitli indirimler yapıldı. Satışların yapılan kampanyalarla artması hedefleniyor. İşte araba satış kampanyaları...
Arabası olan, araba almayı düşünenler alacaklar için flaş açıklama! Fiyatlara zam geldi. 30 bin liraya kadar artış yaşandı. Zamlar sebebiyle araba alacak vatandaşlar kendilerine en uygun fırsatları araştırıyor. Markalar da yeni kampanyalarını duyurdu. Faizsiz ve uygun faiz oranlı kredi fırsatları da sunuldu, indirimler açıklandı.