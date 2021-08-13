Araba fiyatları düşecek mi? Hangi araçlarda ÖTV indirimi var? Matrah değişikliği kararı ardından ÖTV indirimine giren araçlar merak ediliyor!

ÖTV matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Sıfır otomobil satışlarında kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Söz konusu matrah kararı sonrası otomobil fiyatlarına yönelik araştırmalar arttı. Peki, ÖTV indirimi hangi araçlarda var? Araba fiyatları düşecek mi?

Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.

Araba fiyatları düşecek mi?

Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı.Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.

Hangi araçlarda ÖTV indirimi var?

Alınan kararla birlikte Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların bazı modellerinde fiyatlarında bir miktar düşüş beklentisi oluştu.

Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

Hürriyet’in haberine göre indirim olan araçlar…

Fiat Egea 1.4 Fire

Çıplak fiyatı: 90.339 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45



Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira



Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe



Çıplak fiyatı: 109.228 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira



Yeni KDV: 29 bin lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel



Çıplak fiyatı: 136.040 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira



Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel



Çıplak fiyatı: 142.655 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira



Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance



Çıplak fiyatı: 147.175 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira



Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Hyundai i10



Çıplak fiyatı: 91.723 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45



Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira



Yeni KDV: 23 bin 939 lira



Hyundai Elantra



Çıplak fiyatı: 108.947 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira



Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage



Çıplak fiyatı: 137.900 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira



Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke



Çıplak fiyatı: 137.382 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira



Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB



Çıplak fiyatı: 136.299 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira



Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon



Çıplak fiyatı: 131.000 lira



ÖTV öncesi satış fiyatı: 281.000 lira



ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80



ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 231.870 lira



ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50



Yeni ÖTV: 65 bin 500 lira



Yeni KDV: 35 bin 370 lira