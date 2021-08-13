Araba fiyatları düşecek mi? Hangi araçlarda ÖTV indirimi var? Matrah değişikliği kararı ardından ÖTV indirimine giren araçlar merak ediliyor!

Cumhurbaşkanı kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeni düzenlemeye gidildi. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi.
Araba fiyatları düşecek mi?
Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı.Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek.
Hangi araçlarda ÖTV indirimi var?
Alınan kararla birlikte Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların bazı modellerinde fiyatlarında bir miktar düşüş beklentisi oluştu.
Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.
İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.
Hürriyet’in haberine göre indirim olan araçlar…
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira
Dacia Duster 1.5 dizel
Çıplak fiyatı: 142.655 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
Yeni KDV: 38 bin 516 lira
Honda Civic 1.6 Elegance
Çıplak fiyatı: 147.175 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
Yeni KDV: 39 bin 737 lira
Hyundai i10
Çıplak fiyatı: 91.723 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
Yeni KDV: 23 bin 939 lira
Hyundai Elantra
Çıplak fiyatı: 108.947 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
Yeni KDV: 29 bin 415 lira
KIA Sportage
Çıplak fiyatı: 137.900 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
Yeni KDV: 37 bin 233 lira
Nissan Juke
Çıplak fiyatı: 137.382 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
Yeni KDV: 37 bin 93 lira
Opel Astra HB
Çıplak fiyatı: 136.299 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
Yeni KDV: 36 bin 800 lira
Seat Leon
Çıplak fiyatı: 131.000 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 281.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 231.870 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 65 bin 500 lira
Yeni KDV: 35 bin 370 lira
Volkswagen Golf
Çıplak fiyatı: 136.158 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
Yeni KDV: 36 bin 762 lira