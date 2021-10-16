Araba almak isteyenlere sıfır faiz kredi ve indirim fırsatı!

Sıfır faiz kredi ve indirim fırsatı. Araba almak isteyen milyonları kapsıyor. Marka marka belli oldu. Satışlarını artırmak ve pazar payını yükseltmek isteyen araba markaları birbiri ardına Ekim ayına özel kampanyalarını açıklamaya başladı. Çeşitli indirimlerin yer aldığı kampanyalarda, sıfır faizli ödeme seçenekleri ise dikkat çekiyor. İşte araba markalarının Ekim ayına özel hazırladıkları kampanyaların detayları...