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Araba almak isteyenlere müjde! Resmen duyuruldu, faizsiz ve...
Araba almak isteyen herkesi ilgilendiren güzel haber! Markalar tek tek duyurdu, fırsatlar açıklandı. İndirim ve sıfır faiz imkanı sunuluyor. Araba almak isteyenler için otomobil markaları bahar kampanyalarını duyurdu.
Otomobil markaları harekete geçti ve bahar kampanyalarını açıklamaya başladı. Araba almak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun olan fırsatı araştırıyor. Satışlar geçtiğimiz yıl artmıştı. Bu yıl da bu tempoyu devam ettirmek için düğmeye basan firmalar indirimli ve faizsiz ödeme seçenekleriyle bahar kampanyalarını duyurdu. İşte detaylar...