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Araba almak isteyenlere büyük kampanya! 70 bin lira indirim
Araba almak isteyen herkesi kapsıyor. Büyük kampanya. Araba üreticileri tek tek duyurdu. Sıfır arabada 70 bin lira indirim. Opel, Honda, Renault, Mitsubishi, Nissan, BMW, Mercedes, Suzuki, Toyota, Hyundai, Ford, Fiat, Seat, Peugeot, Alfa Romeo, Citroen... Marka marka model model işte tüm araba fiyatları...
Araç sahibi olmak isteyenler ikinci eldeki yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır otomobil tarafındaki fırsatları araştırırken markalardan da kampanya üstüne kampanya geldi. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında araç alacaklara 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor.