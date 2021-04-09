Araba almak isteyenlere büyük kampanya! 70 bin lira indirim

Araç sahibi olmak isteyenler ikinci eldeki yüksek fiyatlar nedeniyle sıfır otomobil tarafındaki fırsatları araştırırken markalardan da kampanya üstüne kampanya geldi. Nisan ayı sıfır otomobil kampanyalarında araç alacaklara 70 bin liraya yakın indirim fırsatı sunuluyor.