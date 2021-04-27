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Araba almak isteyenler için büyük fırsat! Sayılı günler kaldı
Araba almak isteyenler için önemli fırsat! Ucuz araba almak isteyenler için sayılı günler kaldı. Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında zam bekleniyor. Bayilerden zamsız fiyatlardan araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. İşte marka marka en ucuz otomobiller...