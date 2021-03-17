Araba alımında taksit nasıl olacak? Araç fiyatları yükselir mi? Otomobil taksit düzenlemesi ve güncel araba fiyatları!

Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlandı ve devreye girdi. Araba alacaklar için büyük fırsat. Düzenleme büyük avantaj sağlıyor. Ticaret Bakanlığı araba alımında taksit düzenlemesini hayata geçirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında otomobil alımlarında taksit düzenlemesinde değişikliğe gitti. Araçlara taksit 60 aya çıkarıldı. Peki, Araba alımında taksit nasıl olacak? Araçlara taksit kaç ay olacak? Araba fiyatları yükselir mi? İşte Otomobil taksit düzenlemesi detayları...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete ’de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile araba alımlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut ta taksit sınırı kaldırıldı. Peki, Araba alımında taksit nasıl olacak? Araçlara taksit kaç ay olacak? Araba fiyatları yükselir mi? İşte Otomobil taksit düzenlemesi detayları...

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil taksit düzenlemesi ile araç satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi. icaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ARABA ALIMINDA TAKSİT NASIL OLACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil taksit düzenlemesine göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.

TAKSİDİ BDDK BELİRLİYOR

Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor.

GÜNCEL ARABA FİYATLARI

CİTROEN FİYATLARI

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 164.000 TL

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

MART AYI KAMPANYALARI

Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır.

C3 Aircross SUV modelinde 67.000 TL 20 ay %0,79 faiz kampanyası bulunmaktadır.

2020 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 100.000 TL 15 ay %1,19 faiz veya 150.000 TL 30 ay 0,99 faiz veya ayda 4.500 TL taksit, 2021 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 24 ay %1,09 faiz veya 100.000 15 ay 1,19 faiz kampanyası sunulmaktadır.

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı 296.500 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 197.500 TL

DACİA FİYATLARI

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 143.400 TL

KAMPANYALAR

Günlük 49 TL'ye yeni Sandero Stepway

(Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 Bg otomobilin, perakende satın alımında uygulanan 160.900 TL’lik fiyat ile geçerli)

Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg

Fiyatı 170.400 TL

DUSTER Comfort ECO- G 115 bg 4x2 - 2020 model

Liste fiyatı 183.100 TL

Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model

Liste fiyatı 185.100 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 137.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 132.900 TL

KAMPANYALAR

Fiat Egea ailesinde 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı.

Fiat Panda'nın 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu 130.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

Fiat 5ooX Sport 12.000 TL'ye varan indirimle satılıyor.

Dizel otomatik Fiat 500L'de 71.000 TL indirim fırsat ı. (2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA)

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 154.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 152.900 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 193.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 161.900 TL

Kampanyalı fiyatı: 156.900 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 155.900 TL

Kampanyalı fiyatı 146.900 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

500L 2020 Mirror 1.4 Fire 95 HP MT

Fiyatı: 193.100 TL

Kampanyalı Fiyatı: 183.100 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT

Fiyatı: 230.100 TL

Kampanyalı fiyatı 220.100 TL

FORD FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model

Fiyatı 201.550 TL

KAMPANYALAR

Ford Fiesta, Ford Focus , Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,99 faiz

Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 150.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz

Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, yüzde 0,99 faiz

HONDA FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin

Liste fiyatı 285.900 TL

KAMPANYALAR

Honda CR-V, 100.000 TL, 12 ay vade ve %0 faiz avantajıyla, Honda Civic Sedan, 90.000 TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz avantajıyla, Honda HR-V, 70.000 TL, 15 ay vade ve %0,80 faiz avantajıyla satılıyor.

HYUNDAİ FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 157.450 TL

Kampanyalı fiyatı 153.450 TL

KAMPANYALAR

i10, 10.500 TL’ye varan indirim veya 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla.

Yeni i20, 21.800 TL’ye varan indirim veya 100.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla.

Tucson, 68.500 TL'ye varan indirim ve 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla.

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 168.550 TL

Kampanyalı fiyatı 146.732 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

Liste fiyatı 282.500 TL

Kampanyalı fiyatı 224.605 TL

2020 model 1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli)

Liste fiyatı 299.800 TL

KİA FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 2020

Fiyatı: 157.300 TL

2020 model kampanyalı fiyatı 155.300 TL

KAMPANYALAR

Kadınlar Günü’ne özel Mart ayında Rio kampanyası. Rio 1.4L Prestige 50.000 TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla.

Sportage ve XCeed modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz.

Picanto, Rio, Ceed ve Stonic modellerinde 50.000 TL'ye 18 ay yüzde 0.99 faiz imkanı.

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020

Fiyatı: 142.000 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno - 2020

Fiyatı: 208.200 TL

Kampanyalı Fiyatı: 193.200 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool -2020

Fiyatı: 175.800 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 2020

Fiyatı 230.900 TL

Kampanyalı fiyatı 225.900 TL

MITSUBISHI FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 186.350 TL

Kampanyalı fiyatı 177.500 TL

Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model

Fiyatı 178.850

Kampanyalı fiyatı 170.000 TL

KAMPANYALAR

Yeni Space Star 80.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz

Eclipse Cross ve Outlander için 100.000 TL’ ye, 12 ay, yüzde 0,99 Faiz kampanyası

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model

Fiyatı 300.394 TL

Kampanyalı fiyatı 287.650 TL

NİSSAN FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia

Fiyatı 189.100 TL

Kampanyalı Fiyatı 181.900 TL

KAMPANYALAR

Yeni Nissan Juke için 60.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz, 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz

Nissan Qashqai için 100.000 TL kredi tutarına 12 ay yüzde 0 faiz imkanı.

X-Trail için 150.000 TL'ye 15 ay yüzde 0 faiz.

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı 231.200 TL

Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT Visia

Fiyatı 328.000 TL

Kampanyalı fiyatı 295.400 TL

OPEL FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 172.900 TL

Kampanyalı fiyatı 146.200 TL

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Opel modelleri, 150.000 TL’ye varan %0 faiz ya da şimdi al, sonbaharda öde seçeneğiyle.

Corsa, Crossland ve Astra HB için 146.200 TL 'den başlayan fiyatlarla, 75.000 TL, 12 Ay, yüzde 0 faiz seçeneği veya 75.000 TL , 12 Ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay sonra ödeme imkanı.

GRanland X, Insignia 150.000 TL, 12 Ay, yüzde 0 faiz seçeneği veya 150.000 TL , 12 Ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay sonra ödeme imkanı

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP

Fiyatı 279.500 TL

Kampanyalı fiyat: 212.800 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition

Fiyatı 216.900 TL

Kampanyalı fiyat 199.200 TL

PEUGEOT FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

Liste fiyatı 176.000 TL

Lansmana Özel Fiyat 169.000 TL

KAMPANYALAR

YENİ PEUGEOT 208 50.000 TL'ye 12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği

YENİ PEUGEOT 308 120.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği

YENİ PEUGEOT SUV 2008 70.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği

PEUGEOT 508 180.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği

YENİ PEUGEOT 3008 140.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği

PEUGEOT 5008 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik

Fiyatı 283.253 TL

Kampanyalı fiyatı: 229.500 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı 318.153 TL

Kampanyalı fiyatı: 229.700 TL

RENAULT FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 156.900 TL

KAMPANYALAR

MEGANE SEDAN 183.100 TL’den başlayan fiyat ve 100.000 tl kredi 12 ay vade yüzde 0,99 faiz avantajı

YENİ CLIO 140.000 TL’den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade yüzde 0,99 faiz

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg - 2020 model

Liste fiyatı 212.050 TL

Yeni Captur Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 2021 model

Liste fiyatı 298.000 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Megane Sedan Joy 1.0 TCe 115 bg

Fiyatı 199.900 TL

SEAT FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

Liste fiyatı 170.000 TL

Kampanyalı fiyatı: 154.000 TL

KAMPANYALAR

Seat Arona için SEAT Finans'tan 50.000TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı

Seat Ateca Mart ayında 325 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor.

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 209.000 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus

Fiyatı 218.000 TL

SKODA FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium

Fiyatı 204.900 TL

Mart ayı fiyatı 179.800 TL

KAMPANYALAR

Skoda Fabia, Sacala ve Kamiq için 100.000 TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz

Kodiaq, Octavia ve Superb için 200.000 TL, 24 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 230.900 TL

Kampanyalı fiyatı 209.400 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite

Fiyatı: 324.900 TL

Kampanyalı Fiyatı 294.900 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium

Fiyatı 294.900 TL

Kampanyalı fiyatı 230.300 TL

SUZUKİ FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli - 2020 model

Liste fiyatı 210.779 TL

Kampanyalı fiyatı 189.900 TL

KAMPANYALAR

SWIFT HİBRİT 80.000 TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla satılıyor.

Vitara 100.000 TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı.

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

SX4 S-CROSS 1.4 Elegance AT Otomatik- Benzinli -140 PS - 4x2 - 2020 model

Fiyatı 306.047 TL

Kampanyalı fiyatı 296.900 TL

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model

Fiyatı 284.900 TL

TOYOTA FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Corolla 1.5 Vision

Liste fiyatı 203.600 TL

Kampanyalı fiyatı 181.250 TL

KAMPANYALAR

Yaris, Corolla, Corolla HB ve RAV4 Hibrit için 100.000 TL finansman tutarı, yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade imkanıyla.

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S

Fiyatı 228.750

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yaris 1.5 Dream Multidrive S

Liste Fiyatı 209.200 TL

Kampanyaı fiyatı 194.500 TL

YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 2020 model

Liste Fiyatı 299.300 TL

Kampanyalı fiyatı 226.900 TL

VOLKSWAGEN FİYATLARI

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Liste fiyatı 188.100 TL

KAMPANYALAR

Yeni Tiguan, Tiguan Allspace ve Passat Variant modeleri için 125.000 TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz imkanı.

Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 223.500 TL

Lansmana özel kampanya 196.900 TL (300 adetle sınırlı)