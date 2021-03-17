Araba alımında taksit nasıl olacak? Araç fiyatları yükselir mi? Otomobil taksit düzenlemesi ve güncel araba fiyatları!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile araba alımlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı. Peki, Araba alımında taksit nasıl olacak? Araçlara taksit kaç ay olacak? Araba fiyatları yükselir mi? İşte Otomobil taksit düzenlemesi detayları...
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil taksit düzenlemesi ile araç satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi. icaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ARABA ALIMINDA TAKSİT NASIL OLACAK?
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil taksit düzenlemesine göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Halihazırda, söz konusu hükümde konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden, bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.
TAKSİDİ BDDK BELİRLİYOR
Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor.
GÜNCEL ARABA FİYATLARI
CİTROEN FİYATLARI
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
MART AYI KAMPANYALARI
Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır.
C3 Aircross SUV modelinde 67.000 TL 20 ay %0,79 faiz kampanyası bulunmaktadır.
2020 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 100.000 TL 15 ay %1,19 faiz veya 150.000 TL 30 ay 0,99 faiz veya ayda 4.500 TL taksit, 2021 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 24 ay %1,09 faiz veya 100.000 15 ay 1,19 faiz kampanyası sunulmaktadır.
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 296.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 197.500 TL
DACİA FİYATLARI
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 143.400 TL
KAMPANYALAR
Günlük 49 TL'ye yeni Sandero Stepway
(Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 Bg otomobilin, perakende satın alımında uygulanan 160.900 TL’lik fiyat ile geçerli)
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 170.400 TL
DUSTER Comfort ECO- G 115 bg 4x2 - 2020 model
Liste fiyatı 183.100 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model
Liste fiyatı 185.100 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 137.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 132.900 TL
KAMPANYALAR
Fiat Egea ailesinde 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı.
Fiat Panda'nın 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu 130.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.
Fiat 5ooX Sport 12.000 TL'ye varan indirimle satılıyor.
Dizel otomatik Fiat 500L'de 71.000 TL indirim fırsatı. (2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA)
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 154.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 152.900 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 193.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 161.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 156.900 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 155.900 TL
Kampanyalı fiyatı 146.900 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
500L 2020 Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Fiyatı: 193.100 TL
Kampanyalı Fiyatı: 183.100 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT
Fiyatı: 230.100 TL
Kampanyalı fiyatı 220.100 TL
FORD FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model
Fiyatı 201.550 TL
KAMPANYALAR
Ford Fiesta, Ford Focus, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,99 faiz
Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 150.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz
Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, yüzde 0,99 faiz
HONDA FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin
Liste fiyatı 285.900 TL
KAMPANYALAR
Honda CR-V, 100.000 TL, 12 ay vade ve %0 faiz avantajıyla, Honda Civic Sedan, 90.000 TL, 12 ay vade ve %0,99 faiz avantajıyla, Honda HR-V, 70.000 TL, 15 ay vade ve %0,80 faiz avantajıyla satılıyor.
HYUNDAİ FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 157.450 TL
Kampanyalı fiyatı 153.450 TL
KAMPANYALAR
i10, 10.500 TL’ye varan indirim veya 50.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla.
Yeni i20, 21.800 TL’ye varan indirim veya 100.000 TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla.
Tucson, 68.500 TL'ye varan indirim ve 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla.
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 168.550 TL
Kampanyalı fiyatı 146.732 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 282.500 TL
Kampanyalı fiyatı 224.605 TL
2020 model 1.6 T-GDI 7 ileri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli)
Liste fiyatı 299.800 TL
KİA FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 2020
Fiyatı: 157.300 TL
2020 model kampanyalı fiyatı 155.300 TL
KAMPANYALAR
Kadınlar Günü’ne özel Mart ayında Rio kampanyası. Rio 1.4L Prestige 50.000 TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla.
Sportage ve XCeed modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz.
Picanto, Rio, Ceed ve Stonic modellerinde 50.000 TL'ye 18 ay yüzde 0.99 faiz imkanı.
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020
Fiyatı: 142.000 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
CEED 1.4L 100 PS Manuel - Benzin - Cool Tekno - 2020
Fiyatı: 208.200 TL
Kampanyalı Fiyatı: 193.200 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool -2020
Fiyatı: 175.800 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 2020
Fiyatı 230.900 TL
Kampanyalı fiyatı 225.900 TL
MITSUBISHI FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 186.350 TL
Kampanyalı fiyatı 177.500 TL
Space Star 1.2 INTENSE CVT - 2020 model
Fiyatı 178.850
Kampanyalı fiyatı 170.000 TL
KAMPANYALAR
Yeni Space Star 80.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz
Eclipse Cross ve Outlander için 100.000 TL’ ye, 12 ay, yüzde 0,99 Faiz kampanyası
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model
Fiyatı 300.394 TL
Kampanyalı fiyatı 287.650 TL
NİSSAN FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 189.100 TL
Kampanyalı Fiyatı 181.900 TL
KAMPANYALAR
Yeni Nissan Juke için 60.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz, 100.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz
Nissan Qashqai için 100.000 TL kredi tutarına 12 ay yüzde 0 faiz imkanı.
X-Trail için 150.000 TL'ye 15 ay yüzde 0 faiz.
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 231.200 TL
Kampanyalı Fiyatı 229.900 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
QASHQAI 1.3 DIG-T 160 DCT Visia
Fiyatı 328.000 TL
Kampanyalı fiyatı 295.400 TL
OPEL FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 172.900 TL
Kampanyalı fiyatı 146.200 TL
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Opel modelleri, 150.000 TL’ye varan %0 faiz ya da şimdi al, sonbaharda öde seçeneğiyle.
Corsa, Crossland ve Astra HB için 146.200 TL 'den başlayan fiyatlarla, 75.000 TL, 12 Ay, yüzde 0 faiz seçeneği veya 75.000 TL , 12 Ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği ile 6 ay sonra ödeme imkanı.
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Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 279.500 TL
Kampanyalı fiyat: 212.800 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition
Fiyatı 216.900 TL
Kampanyalı fiyat 199.200 TL
PEUGEOT FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 176.000 TL
Lansmana Özel Fiyat 169.000 TL
KAMPANYALAR
YENİ PEUGEOT 208 50.000 TL'ye 12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği
YENİ PEUGEOT 308 120.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği
YENİ PEUGEOT SUV 2008 70.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği
PEUGEOT 508 180.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği
YENİ PEUGEOT 3008 140.000 TL'ye12 ayda yüzde 0 faiz seçeneği
PEUGEOT 5008 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 283.253 TL
Kampanyalı fiyatı: 229.500 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 318.153 TL
Kampanyalı fiyatı: 229.700 TL
RENAULT FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 156.900 TL
KAMPANYALAR
MEGANE SEDAN 183.100 TL’den başlayan fiyat ve 100.000 tl kredi 12 ay vade yüzde 0,99 faiz avantajı
YENİ CLIO 140.000 TL’den başlayan fiyat ve 100.000 TL kredi 12 ay vade yüzde 0,99 faiz
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Captur Joy 1.0 TCe 100 bg - 2020 model
Liste fiyatı 212.050 TL
Yeni Captur Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 2021 model
Liste fiyatı 298.000 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Megane Sedan Joy 1.0 TCe 115 bg
Fiyatı 199.900 TL
SEAT FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 170.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 154.000 TL
KAMPANYALAR
Seat Arona için SEAT Finans'tan 50.000TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı
Seat Ateca Mart ayında 325 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor.
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 209.000 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 218.000 TL
SKODA FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium
Fiyatı 204.900 TL
Mart ayı fiyatı 179.800 TL
KAMPANYALAR
Skoda Fabia, Sacala ve Kamiq için 100.000 TL, 12 ay, yüzde 0,99 faiz
Kodiaq, Octavia ve Superb için 200.000 TL, 24 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 230.900 TL
Kampanyalı fiyatı 209.400 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
YENİ OCTAVIA 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite
Fiyatı: 324.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 294.900 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium
Fiyatı 294.900 TL
Kampanyalı fiyatı 230.300 TL
SUZUKİ FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli - 2020 model
Liste fiyatı 210.779 TL
Kampanyalı fiyatı 189.900 TL
KAMPANYALAR
SWIFT HİBRİT 80.000 TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla satılıyor.
Vitara 100.000 TL, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı.
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
SX4 S-CROSS 1.4 Elegance AT Otomatik- Benzinli -140 PS - 4x2 - 2020 model
Fiyatı 306.047 TL
Kampanyalı fiyatı 296.900 TL
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP - 2020 model
Fiyatı 284.900 TL
TOYOTA FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 203.600 TL
Kampanyalı fiyatı 181.250 TL
KAMPANYALAR
Yaris, Corolla, Corolla HB ve RAV4 Hibrit için 100.000 TL finansman tutarı, yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade imkanıyla.
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 228.750
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı 209.200 TL
Kampanyaı fiyatı 194.500 TL
YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 2020 model
Liste Fiyatı 299.300 TL
Kampanyalı fiyatı 226.900 TL
VOLKSWAGEN FİYATLARI
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 188.100 TL
KAMPANYALAR
Yeni Tiguan, Tiguan Allspace ve Passat Variant modeleri için 125.000 TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz imkanı.
Taksit kararı sonrası Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobiller (Güncel 2021 araba fiyatları)
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 223.500 TL
Lansmana özel kampanya 196.900 TL (300 adetle sınırlı)