Araba alım satımında yeni düzenleme! Tamamen değişiyor, artık...

İkinci el araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İkinci el araba ile ilgili yeni karar! Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında İkinci el araba satışında yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. İkinci el araba alım satımı tamamen değişiyor. ikinci el araçlara noter satışının yolu açılacak. Buna göre; Buna göre harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak. Harç, aracın ilk sahibinden noterdeki ikinci el satışı sırasında ödenecek. Peki ikinci el araba fiyatlarında son durum ne? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceği açıklandı.

AK Parti'nin kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliği için hazırladığı yasa teklifi önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek. Düzenleme ile ikinci el araçlara noter satışının yolu açılıyor. Ayrıca ÖTV'ye tabi ürünlerden teminat alınması, kâr payları dağıtımında verginin peşin ödenmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor.

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ÖDEMESİ YOK

Üzerinde çalışılan düzenlemelere göre, prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Bu düzenlemenin gerekçesinde "Geriye yönelik teşvik değişiklerinin süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır" denildi. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin gelecekteki kâr dağıtımlarından yapılacak vergi kesintisinin peşin alınması öngörülüyor. Normal vergilemeye tabi bir kurumun kazancı üzerinden halen yüzde 20 kurumlar vergisi hesaplanıyor. Daha sonra dağıtımı yapılan kâr payları üzerinden kurumlarca (tam mükellef kurumlara yapılan dağıtımlar hariç) yüzde 15 oranında kâr dağıtım stopajı yapılıyor. ÖTV'ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak.