Araba alım satımında yeni dönem! Değişti, taksit...

Araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiren karar! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Taksit düzenlemesi yapıldı. 60 aya kadar vadelendirme yapılabilecek. Araba almak için yeterli nakit birikimi olmayanları sevindirecek kararın detayları haberimizde.

Araba alacaklara güzel haber. Araba satışı ile ilgili flaş karar! Alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araba alım satımında taksit düzenlemesi yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içine eklenen yeni maddeyle otomotivde taksit sayıları düzenlendi

Otomotivde yeni taksit düzenlemesi Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklendi.

Bununla birlikte ilgili maddenin ikinci fıkrasına eklenen bent ile otomotivde taksit sayıları düzenlendi.

Buna göre, nihai fatura değerine göre taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

120 bin TL ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay

120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay