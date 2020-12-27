Araba alacakları ilgilendiriyor! Fiyatlar yüzde 50 daha düşük

Araba almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Açıklama geldi. Fiyatlar yüzde 50 daha düşük. Sıfır araba almak isteyenler için firmalar yıl sonu kampanyaları düzenledi. Böylece araba satışlarında belirli bir artış sağlandı. Fakat araba sahibi olmak isteyen birçok kişi fiyatların düşük olması nedeni ile özellikle ağır hasarlı araçları tercih ediyor. Ağır hasarlı araç fiyatları şu an yüzde 50 daha düşük.

Pandemi sürecinin başladığı ilk aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el araba piyasası uzun süredir durgunluğunu koruyor. Eskiden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı otomobil lere bu dönemde rağbet artarken, galericiler fiyatların düşmeye başladığını söyledi.

Pandemi sürecinin başladığı ilk aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el araba piyasası uzun süredir durgunluğunu koruyor. 2. el otomobil satışlarında pandemi döneminde yüzde 83 azalma gözlemlenirken, oto galericiler eskiden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı arabaların bu dönemde rağbet gördüğünü söyledi.

Kocaeli’nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, bazı araçların fiyatının iki kat arttığını ifade ederek, "Martta pandemi açıklandığında fiyatlar normaldi. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı rakamlar oldu. Hemen hemen iki katının üzerine çıkan araçlar var. Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına göre biz 5 ile 10 bin arasında geri çektik' dedi.

“Ağır araçlar satılmıyordu, şimdi insanlar artık onları alıyor”

Eskiden ağır hasarlı araçların satılmadığını, artık fiyatlarından dolayı vatandaşların onlara yöneldiğini söyleyen Şengül, “Eskiden ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar satılmıyordu. Şimdi yüzde 50 düşük diye insanlar onları alıyor" diye konuştu.

“Fiyatlar yeni yeni aslına dönmeye başladı”