Araba alacakları ilgilendiriyor! Büyük tehlike

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Bir arabayı satın almadan önce ekspertiz yaptırmak gerekiyor. Fakat çok fazla unutulan bir detay var o da jant kontrolü. Çünkü sahte jantı olan araçlarda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.

Araba jantlarının hangisinin sahte, hangisinin orijinal olduğu gözle ayırt edilemiyor. Bunu anlamak sadece ekspertiz noktalarında mümkün. Sürücüler için nasıl tehditler olabileceği konusunda Tüm Otoservisler Federasyonu (TOSEF) Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Urfa “Orijinal jantların fiziki anlamda bir deformasyonu olmuyor sert bir darbe almasına rağmen. Aynı jantın sahtesindeyse daha derin bir yara var.” şeklinde bir açıklama yaptı.

TOSEF Genel Sekreter Yardımcısı Urfa, fiyatlardaki dengesizliğe de dikkat çekti. Ünal sahte jantların meydana getirebileceği kazalar konusunda uyardı. “Sahte jantlar içeriden patlıyor. Bu da yüksek risk teşkil ediyor ve akabinde araçların takla atmasına bile sebep olabiliyor.” Uzmanlar konuyla ilgili “bu bir sahtecilik. Lütfen vatandaşlar ucuz diye bu ürünler almasınlar” uyarısında bulundu.