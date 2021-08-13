Araba alacakları ilgilendiriyor! Araba fiyatlarında 50 bin lira indirim

Araba alacakları ilgilendiriyor. 50 bin liraya kadar indirim geliyor. Yerli arabaların yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas matrah eşiklerinin artırılması neticesinde dolaylı olarak düşecek ÖTV tutarlarının, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Motor silindir hacmi 1600 cc altı otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiğinin 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 lira ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 5 bin ile 17 bin lira arasında değişen tutarlarda düşeceği tahmin ediliyor. Yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiğinin artırılması neticesinde de vergiler dahil satış fiyatı 230 bin 100-318 bin 600 lira olan otomobillerin fiyatının 26 bin liradan 50 bin liraya kadar değişen miktarlarda ineceği öngörülüyor.

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Araba fiyatlarının bugün yayımlanan özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı artışı düzenlemesiyle 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen miktarlarda düşmesi bekleniyor.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobil ler için oranlara esas ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilirken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından aldığı bilgilere göre, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik düzenlemenin, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu otomobillere kayarak cari açığın azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca düzenlemenin, söz konusu kategorideki otomobil fiyatlarının düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Motor silindir hacmi 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 328 bin 602 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 lira ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 5 bin lira ile 17 bin lira arasında değişen tutarlarda düşeceği tahmin ediliyor.

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılması neticesinde de vergiler dahil satış fiyatı 230 bin 100- 318 bin 600 lira olan otomobillerin fiyatının 26 bin liradan 50 bin liraya kadar değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.

İthal otomobile talebin, düşük ÖTV oranına tabi yerlilere yönelmesi hedefleniyor

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cm3'ün üstündeki otomobillerin neredeyse tamamı ithal otomobillerin orana esas matrahlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.