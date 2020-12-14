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Araba alacaklara yıl sonu fırsatı! Faizler sıfırlandı!

Araba alacaklara yıl sonu fırsatı! Faizler sıfırlandı! Araba sahibi olmak isteyenlere yıl sonunda güzel haber geldi. Sıfır faiz ile sıfır araba almak mümkün. Uzun süre durgun seyreden ikinci el araç satışlarının ardından, 0 sıfır arabalarda büyük avantaj başladı. Araba alma hayali olanlara faiz ödemeden, indirimli fiyatlarla araba alma imkanı doğdu. Yıl sonunda sıfır faiz ile 120 bin kişinin araç sahibi olması bekleniyor.
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