Araba alacaklara kötü haber! Yeni kriz kapıda, artık eskisi gibi olmayacak

Araba alacakları çok yakından ilgilendiriyor. Kimse bu kadarını beklemiyordu. Otomobil parçası tedarikçileri ve endüstrideki birlikler, küresel magnezyum arzının yüzde 85'ini oluşturan Çin'deki üretimin yakın zamanda hızlanmaması ve kapasitesini artırmaması durumunda, otomobil üreticilerinin önemli miktarda malzeme eksikliğiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarı paylaştı.
Otomobil üreticileri normalde büyük miktarlarda magnezyum satın almazlar. Ancak üreticilere önemli bileşenler ve parçalar sağlayan tedarikçiler, otomobillerin ağırlığını azaltmak için, tek başına magnezyuma veya alümünyumla birlikte kullanılmasına bağımlıdır. Araçları da daha hafif hale getirmek, Avrupa'nın enerji geçiş planlarında temel oyunculardan olan elektrikli araçların sürüş menzilini artırmak için önemlidir.
Çip kıtlığı, yeni araçların teslimat sürelerini belirli bir ölçüde uzattı. Reuters'ın haberine göre bir endüstri kaynağı, Çin'in magnezyum ihracatında hızlı bir toparlanma olmaması durumunda üretim ve teslimat sürelerinin daha da uzayabileceğini belirtti.
Stellantis ve BMW, tedarik konusunda yakın zamanda herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylüyor. Otomotiv sektöründeki diğer isimler de stoklarının ve magnezyumun, 2022 başına kadar yeteceğini belirtiyor. Ancak Volkswagen'in tedarik zincirinden sorumlu ismi Murat Aksel bir kriz beklediğini söyledi. Aksel yaptığı açıklamada, "Magnezyum kıtlığının yaşanması bekleniyor. Ancak bu krizin çip krizine göre daha büyük olup olmayacağını şu anda tahmin edemeyiz" dedi.
Sanayi kaynakları Çin'in enerji kaynağı olarak kullandığı kömürü azalttığını, magnezyum tedariğinde sorunların arttığını söyledi. Kaynaklar, Çin'in magnezyum üretiminin şu anda normal üretimden neredeyse yarı yarıya daha düşük olduğunu belirtti.
Çin bazı magnezyum üreticilerinin üretime devam etmesine izin verdi, ancak bu durum şartları hafifletmeye yetmedi. Fiyatlar rekor seviyelerden aşağıya düşmüş durumda, ancak ocak ayındaki seviyenin iki katından fazla.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA/ European Automobile Manufacturers Association) Başkanı Jonathan O'Riordan, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu durumun birkaç hafta içinde bizi etkileyeceğinden dolayı endişeliyiz" dedi.
Alman otomobil parça üreticisi ZF Friedrichshafen AG, diğer ülkelerde magnezyum kaynakları aradığını, ancak pazar payının büyüklüğü göz önüne alındığında Çin'den kaynaklı eksikliğin telafi edilmesinin zor olduğunu söyledi. WV Metalle'in sözcüsü Teresa Schad "Fırtına öncesi sessizlik" yaşandığını açıkladı.