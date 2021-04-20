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Araba alacaklara kötü haber! Kriz büyüyor, dalga dalga yayılıyor

Araba alacaklara kötü haber! Kriz büyüyor, dalga dalga yayılıyor Araba piyasasında çip krizi büyüyor. Çin Otomobil Satıcıları Birliği çip kıtlığının genel otomobil üretimini etkilediğini ve Çin’deki satışları da düşürmeye devam edeceğini beklediklerini açıklarken ABD ile İngiltere arasındaki bir satış gündeme bomba gibi düştü. İngiliz hükümeti güvenlik gerekçesiyle 40 milyar dolarlık satışı incelemeye aldı.
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