Gazetevatan.com » Otomobil » Araba alacaklara kötü haber! Fiyatlar manipüle ediliyor, kredi detayı...
Araba alacaklara kötü haber! Fiyatlar manipüle ediliyor, kredi detayı...
Araba alacaklara kötü haber! Fiyatlar manipüle ediliyor, kredi detayı...
Araba alacaklar dikkat! Fiyatlar yükseltildi, kredi baremlerinde değişiklik yapıldı. Kredi çıkma oranı düştü. İkinci el araba piyasası ile ilgili flaş açıklamalar.... Merak edilen detaylar ortaya çıktı. İkinci el arabada fiyatlar yükselecek mi? Araba almak için doğru zaman mı?