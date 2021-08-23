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Araba alacaklara kötü haber! Fiyatlar düştü ama yeni kriz başladı
Araba alacaklara kötü haber! ÖTV indirimi ve indirimli araba fiyatlarına dair son dakika açıklaması geldi. ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı. Ancak tedarik sorunu nedeniyle bayilerin elinde yeterli stok yok. Otomobil için aylarca beklemek gerekiyor. İşte yeni ÖTV düzenlemesi sonrası indirimli otomobil fiyatları ve yeni sıfır araç alım düzenine ilişkin son dakika gelişmeleri...
Araba almak isteyen milyonları kapsıyor. En az iki ay araba verilemiyor. Araba sektöründe pandemi ile birlikte ortaya çıkan tedarik sorunu son günlerde etkisini artırdı. Delta varyantı nedeniyle küresel lojistik zincirindeki aksama, çip (yarı iletken) krizi otomotivi vurdu. Dünyanın birçok ülkesinde fabrikalarda üretim yeniden durdu. Zaten fabrikalar uzun süredir pandemi şartlarında bir türlü tam kapasite çalışamıyordu.