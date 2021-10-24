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Araba alacaklara iki kötü haber birden! Hem sıfır hem de ikinci el için geçerli, 2 ay...

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 14:59 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 15:19

Araba alacakları çok yakından ilgilendiriyor. Araba piyasası ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Sıfır araçlardan sonra ikinci el arabalara da sıçrıyor. OYDER Başkanı Turgay Mersin yaptığı açıklamada, "Stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Birinci eldeki bulunurluk sıkıntısından dolayı da 2. ele talep artıyor. Talep artışı da fiyatları tetikliyor doğal olarak." dedi.


Araba alma planı olanlar sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını merak ediyordu. Araba fiyatları yükseldi. Ancak otomobil sahibi olmak isteyenlere bir kötü haber daha geldi. Tedarik sorunu ikinci el arabalara da sıçradı. 

Otomotiv Yetkili Satıcıları  Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında  tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği  modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer  müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen  taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay  ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı  daha fazla." dedi. 
 
Mersin, yaptığı açıklamada, otomotiv pazarının araç  bulunurluğuna göre oluştuğunu ifade ederek, ekim ayında toplam pazarın 65 bin  civarında kapanmasını beklediklerini söyledi.
 
Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı  olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten  Mersin, “Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu  almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre  değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C  segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi  daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini  kullandı.
 
Sıfır otomobillerdeki fiyat konusuna değinen Mersin, kurdan kaynaklı  fiyat artışının yanı sıra ham madde maliyetlerinin artmasının ve lojistikteki  fiyat artışlarının da araç fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.
 
  
 "Sıfırdaki fiyat artışı maalesef 2. eldeki fiyat artışlarına neden  oluyor"
 
 İkinci el otomobil piyasasının da sıfır araç fiyatlarına göre  şekillendiğini belirten Mersin, şunları kaydetti:
 
  "Sıfır otomobildeki fiyat artışı maalesef 2. elde fiyat artışlarına  neden oluyor. Aynı zamanda birinci eldeki bulunurluk sıkıntısından dolayı da 2.  ele talep artıyor. Talep artışı da fiyatları tetikliyor doğal olarak. 2-3 ay  önceye kadar ikinci elde stoklar şişmişti ancak son 3 aydır çip krizinden dolayı  talep artık mecburen o tarafa doğru gitti. Şu anda ikinci elde de çok olmasa bile  önümüzdeki günlerde bulunurluk sıkıntısı yaşanacaktır muhtemelen."
 
 "Finans kuruluşlarının da faiz azalışını yansıtması gerekiyor”
 
Turgay Mersin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz  indirim kararına ilişkin ise, "Finans kuruluşları, bu indirimi tabelaya  yansıtırsa bunun otomotiv sektörünü olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Bazen  Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi bir şey ifade etmiyor. Bankalar faizi  düşürmüyor. Eğer faiz düşüşünü yansıtırlarsa bunun otomotiv sektörü ve diğer  sektörlere de olumlu olarak yansıyacağına OYDER olarak inanıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Çip sorununun 2022'nin ikinci yarısından sonra çözülmesi  bekleniyor"
 
 Otomotiv sektöründe küresel anlamda çip sorununun devam ettiğini  aktaran Mersin, bunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üreticileri de  etkilediğini, yerli markaların yüzde 90'ında çipten dolayı üretimlerinde eksiklik  olduğunu söyledi.
 
Mersin, çip sorununun salgının seyrinde bir değişiklik olmaması, dünya  genelinde tekrar kapanma yaşanmaması halinde 2022'nin ikinci yarısından sonra  çözülmesini beklediklerini kaydetti.
 

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