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Araba alacaklara güzel haber! Yüzde 15 indirim...
Araba almak isteyen vatandaşlara güzel haber geldi. Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretimini düşürmesiyle ikinci el araçlara talep arttı. Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam etti. Otomobil fiyatlarında yüzde 15'lik bir indirim yaşandı. Sektör temsilcileri yeni yılda fiyatlarda indirim geleceğini belirtti.
Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Toplu taşımayı kullanmak istemeyenler, ekonomik araçlara yöneldi.