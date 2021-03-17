Araba alacaklara güzel haber! Tamamen değişti, şu an...

Araba alacak herkesi yakından ilgilendiren karar! Otomotiv sektöründe yeni bir dönem başladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araba alımında taksit uygulamasının detayları belli oldu. Fiyata göre taksit olacak. Düzenleme, taksitli satışı BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi. Değişiklik, otomotiv sektörü ile birlikte bankacılık sistemi dışında gerçekleşen perakende ticaretini de güvence altına alacak.

Araba alacak herkesi yakından ilgilendiriyor. Yeni taksit uygulaması başlıyor. Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkânı getirdi. Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki Yönetmelik'te yaptığı değişikliğe göre, 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu. Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor.

TAKSİDİ BDDK BELİRLİYOR

Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor.