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Araba alacaklara güzel haber! Tamamen değişti, şu an...

17 Mart 2021 Çarşamba - 8:14 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 9:08

Araba alacak herkesi yakından ilgilendiren karar! Otomotiv sektöründe yeni bir dönem başladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araba alımında taksit uygulamasının detayları belli oldu. Fiyata göre taksit olacak. Düzenleme, taksitli satışı BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi. Değişiklik, otomotiv sektörü ile birlikte bankacılık sistemi dışında gerçekleşen perakende ticaretini de güvence altına alacak.


Araba alacak herkesi yakından ilgilendiriyor. Yeni taksit uygulaması başlıyor. Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkânı getirdi. Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki Yönetmelik'te yaptığı değişikliğe göre, 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu. Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor.

TAKSİDİ BDDK BELİRLİYOR
 
Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu.Kredili konut satışlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından zaten herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Genel süre 120 ay iken, ihtiyacı olanları ev sahibi yapmak amacıyla bu vade 180 ve 240 aya kadar çıkarılabiliyor.
 
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından da dar gelirlinin ev sahibi edilmesi amacıyla 240 aya kadar taksit uygulanıyor. Böylelikle bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına paralel hale getirilmiş oldu.
 
CARİ AÇIĞA ETKİ AZALACAK
 
Kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları belirleniyor. Düzenleme, taksitli satışı BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi. Değişiklik, otomotiv sektörüne bir düzenlemeden ziyade bankacılık sistemi dışında gerçekleşen perakende ticaretini güvence altına alacak. Yerli üretim dışındaki 300 bin liradan yüksek fiyatlı araçların satışındaki sınırlama cari açığa olan etkiyi azaltacak.
 
PAZARA POZİTİF YANSIYACAK
 
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, taksit imkânının artmasının pazarın büyümesine destek olacağını söyledi. Bilaloğlu, "Son derece olumlu bir adım. Özellikle düşük fiyatlı araçların bulunduğu segmentlerin büyümesini destekleyecek. Sadece taksit sayısı artacak diye hırçın bir rekabetin olduğu sektörde fiyatlara etki beklemek yanlış olur" diye konuştu. (Sabah)
 

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