Araba alacaklara güzel haber! Resmi Gazete'de yayımlandı! Yarı fiyatına araba...

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş açıklama! Arabalar yarı fiyatına ihaleye çıkıyor. Araba fiyatlarında 200 bin liralık indirim söz konusu. Son günlerde ikinci el ve sıfır araçtaki tedarik sıkıntısı nedeniyle gözler yediemindeki araçlara çevrildi. İhale sistemiyle satışı yapılan bu araçlar piyasa değerine göre 200 bin lira ile 250 bin lira arasında satışa sunuluyor.