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Araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düşüyor

Araba alacaklara güzel haber geldi. Döviz kurundaki düşüş ve faizlerin yükselme beklentisi araba fiyatlarına olumlu yansıdı. Araç satımında durgunluk yaşandı. Bu sebepten dolayı araç fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Önümüzdeki günlerde ikinci el araç fiyatlarında indirim gelmesi bekleniyor.

Araba alacaklara güzel haber! Fiyatlar düşüyor Aylardır büyük canlılığın yaşandığı ikinci el otomobil pazarında satışlar döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket ve faizlerde indirim beklentisi ile yavaşladı.
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