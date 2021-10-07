Araba alacaklara güzel haber! Devlet satıyor! Fiyatlar çok ucuz...

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Devlet satışa çıkardı. Ucuz fiyattan araba almak mümkün. Araba almak isteyen vatandaşlar sahibinden satılık ikinci el otomobilleri ve ucuz sıfır araçları araştırıyor. Ancak uygun fiyata bir araç sahibi olmak için üçüncü bir seçenek olarak Ticaret Bakanlığı'nın e-ihaleyle satışa çıkardığı araçlar bulunuyor. Bu otomobillerin fiyatları piyasanın altında. Sizler için Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu yeni araçların listesini hazırladık. Listede Mercedes, BMW, Opel, Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot ve diğer markalara ait birçok farklı model yer alıyor. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...