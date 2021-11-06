Araba alacaklara flaş uyarı! Yapmayan pişman olur

Araba almak isteyen herkesi kapsıyor! Araba alırken bunlara dikkat etmezseniz pişman olursunuz.

Araba, özellikle son yarım asırdır insanların günlük ulaşım ihtiyacını karşılayan en önemli araçlardan biri. Hayatı kolaylaştıran bu önemli aracın özellikle alış ve satış işlemleri beraberinde dikkat edilmesi gereken bazı noktaları getiriyor. Araç alım satımı konusunda bazı önemli noktalar hakkında bilgi sahibi olmak; yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırdığı kadar, dolandırıcılık ve araç kaybetme riski gibi faktörlerin önüne de geçer. İşte araba alırken ve satarken dikkat edilmesi gerekenler...