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Araba alacaklar için kötü haber! Zamlanacak
Araba almak isteyenler için kötü haber geldi. Fiyatlara yeniden zam gelecek. Araba firmalarını vuran çip krizi büyümeye devam ediyor. Birçok araba markası üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu da fiyatların artacağı anlamına geliyor.
Koronavirüs salgını sonrası yarı iletken üretimi yapan fabrikaların satışları artan tüketici elektroniği ürünleri için çip üretmesi otomotiv sektöründe parça krizine neden oldu.