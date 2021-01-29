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Araba alacaklar için büyük fırsat!
Araba almak isteyenler için önemli fırsat! Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı. Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedilirken sektör temsilcileri ise; alım için doğru zaman olduğuna işaret ederek, fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvim için haziran ayını işaret ediyor.
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü. Geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı sektörde satışlar bıçak gibi kesilirken, gelen son rakamlarda ise rekor düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi.