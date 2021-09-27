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Araba alacaklar dikkat! Üretim durdu, kriz büyüyor! Biteceği tarih...
Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorunu gün geçtikçe büyüyor. Bazı firmalar kapılarına kilit vururken kimileri ise yeni çözüm arayışına girdi. Tesla CEO'su Elon Musk ise dünya çapında yaşanan bu devasa krizin ne zaman biteceğini söyledi.
Küresel çapta yaşanan çip ve hammadde krizinin otomotiv sektöründe yarattığı kayıp artıyor. İtalya'daki bir teknoloji etkinliğine online katılım gösteren ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çip sorununun "kısa vadeli" bir sorun olduğunu düşündüğünü belirtti.