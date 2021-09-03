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Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlar...

03 Eylül 2021 Cuma - 7:21 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 7:21

Araba alacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Çip krizi devam ediyor. Sıfır arabalarda tedarik sorunu yaşanıyor. Bu nedenle araba satışları ağustos ayında düştü.


Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta yüzde 5 azalışla 58 bin 454 adet oldu. Ağustosta en büyük düşüş hafif ticari araçlarda yaşandı. Yaz aylarıyla birlikte ticaretteki yavaşlamanın etkisiyle hafif ticari araç satışları yüzde 20.2 azalarak 13 bin 698 adet olarak gerçekleşti. Ağustosta binek otomobil satışları ise yüzde 0.9 arttı. 44 bin 756 adet otomobil satışı gerçekleşti. Çip krizi nedeniyle tedarik sorunu yaşanmasaydı, pazarın 80-90 bin adetler civarında olacağı tahmin ediliyordu. Dolayısıyla ağustosta 20-30 bin adet daha az otomobil satıldı.
 

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