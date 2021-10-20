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Araba alacaklar dikkat! Liste yayınlandı, en ucuz otomobiller belli oldu, kampanyalı fiyatlar için...
Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan çip krizinin etkileri devam ederken, araba markaları sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için ekim ayına özel kampanyalar başlattı. Özellikle ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır arabaya olan ilginin artması nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşandı. Bu nedenle de Türkiye'de 150 bin liranın altında satılan otomobil kalmadı. Bu ay açıklanan listede ise 164 bin 900 liradan başlayan ve 300 bin lirayı bulan araba markaları yer alıyor. İşte ekim ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi...
Araba almak isteyenler, çip krizi sonrası hayallerini bir süre ertelemek zorunda kaldı. Bu süreçte sıfır arabalarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Yaşanan tedarik sıkıntısı ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar, fiyatların her geçen gün artmasına neden oldu.