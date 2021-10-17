Araba alacaklar dikkat! İkinci elde mutlaka...

Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi ve pandemi etsiyle ikinci el arabaya olan talep arttı. İkinci el otomobillere olan talep, dolandırıcıları harekete geçirdi. Kilometre dondurma işleminden airbag iptaline, emniyet kemeri direnci sabitlemeden pert araçları birleştirip satmaya kadar birçok hile yapıldığı belirtiliyor. Vatandaş mağdur olurken yapılan işlemler ölümcül kazalara sebep oluyor.

Bayilerde sıfır otomobil bulamayan tüketici ikinci ele yönelmeye başladı. Hâl böyle olunca piyasada fiyatlar tavan yaptı. Yaşanan bu ilgi, dolandırıcıların iştahını kabartmaya yetti. İkinci el otomobillerde akla hayale gelmeyen oyunlar devreye girdi. Öyle ki, piyasada kilometre düşürme işlemi artık normal bir durum hâline geldi.

İki kazalı otomobili kaynak ile ortadan birleştirme, airbag iptali, emniyet kemeri direnci sabitleme, kilometre durdurma gibi sürüş güvenliğini riske atan birçok işlem yapılmaya başlandı. Satılırken ‘hatasız’, ‘boyasız’ veya ‘çiziksiz’ diye belirtilen birçok otomobilin ‘pert’ kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar ise yaşadıkları şok sonrasında mahkemelerin veya tüketici derneklerin yolunu tutmaya başladı.

Tarcanlar Ekspertiz şirketinin sahibi Sami Tarcan, sektörde yaşanan ölümcül oyunların bütün detaylarını anlattı. İkinci el otomobil alımının bir kumar hâline geldiğini söyleyen Tarcan “Piyasadaki otomobillerin çoğu işlem gören otomobiller, ikinci el olup da temiz otomobil bulmak büyük başarı hâline geldi. İnanılmaz işlemlerle karşılaşıyoruz. Artık kilometre düşürmek vs. çok normal ve olası bir durum oldu. İki otomobili kaynakla birleştirerek ‘kazasız’ diye satan insanlar var. Daha bunun gibi birçok örnek vermek mümkün” dedi.

AIRBAG İPTALİ REVAÇTA

İşin, pert veya kazalı otomobilleri alarak sıfırdan yeni otomobil hâline getirmeye kadar vardığını anlatan Tarcan “Bizim çok tecrübeli ve kaliteli ustalarımız var. Ancak bazı fırsat çılar da ne yazık ki piyasada yer alıyor. Çok detaylı ve temiz işlem yapılan otomobiller de geliyor. Normal bir ekspertize gidildiğinde bile anlaşılmayacak profesyonellikte oyunlar görüyoruz. Mesela iki otomobili kaynakla birleştirmek, sürücü açısından ölüme davetiye çıkarmak demek. Fabrikadan çıktığı hâli ile kaynak yapıldıktan sonraki hâlinin bir olması mümkün değil” dedi. Airbag iptali konusuna da değinen Tarcan “Otomobili alıp ekpertize götürüyorsunuz. İnanın airbag’i açıp içinde var mı yok mu bakmıyorlar bile. Otomobilin beyninde airbag görülüyor ama içi boş. Ya da emniyet kemeri direnç görmüş ise otomobil bir kazaya karışmıştır demek oluyor. Bu direnci bile yeniden sabitleyebiliyorlar” diye konuştu.