Araba alacaklar dikkat! Flaş açıklama, ikinci el...

DETAYLI EKSPERTİZ

Araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, fakat motor ve şasi numaralarına dikkat etmediğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ortalama piyasa fiyatının altında satışa sunulan her ikinci el otomobile şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Emre, “Ruhsat bilgisinde yazan plaka, şasi ve motor numarasıyla, aracın somut bilgilerinin eşleştirilmesi çok önemli bir husus. Ekspertiz ve check-up esnasında, şasi numaralarının yazılı olduğu podye, kapı eşiği, araç tabanı gibi bölümlerde kaynak, kesme, kazıma işlemi olup olmadığı titizlikle incelenmeli. Yine aynı şekilde aracın hasar kaydı bilgileriyle ekspertiz bilgilerinde eşleşme yoksa, tüketiciler detaylı ekspertizde ısrarcı olsun” açıklamasını yaptı.

'İZMİR'DE YAKALANDI'

TSE belgeli oto ekspertiz noktalarının “change araç” konusuna ekstra önem gösterdiğine dikkat çeken Emre, “Geçtiğimiz hafta İzmir bayiimize ekspertiz için gelen bir aracın, incelemeler esnasında şasi numaralarının başka bir araçla değiştirildiği teknik ekibimiz tarafından tespit edildi. Böylece aracı satın almayı düşünen tüketicimizin mağduriyetini engellemiş olduk ve aracı ivedi şekilde emniyet güçlerimize teslim ettik. Hem vatandaşımıza hem de emniyet teşkilatımıza yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

'İKİNCİ ELDE HAREKET ARTTI'