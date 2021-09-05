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Araba alacaklar dikkat! Fiyatlar düştü, talep arttı, fırsat sürüyor....
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. ÖTV kararı sonrası araba almayı planlayan pek çok kişi harekete geçti. Bazı modellerde 50-60 bin TL’ye varan indirimler gerçekleşti. Bu gelişmenin geçtiğimiz ay satışlarına yansıması olumlu oldu. En çok satılan arabalar belli oldu. İşte marka marka araba satış verileri...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu. Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.