Araba alacaklar dikkat! Eğer bunu yapmazsanız...

Hem araba sahiplerini hem de araba alacak olanları ilgilendiriyor. Birçok kişi mağdur oldu. Otomobil satın alan Ali Orak, aracın km’sinin düşürüldüğünü fark edince dolandırıldığı iddiasıyla arabayı satan kişiler hakkında savcılığa şikâyette bulundu. Savcılık ise, olayda SMS atarak kilometre sorgusu yapmadığı gerekçesiyle dolandırılan Orak’ı hatalı buldu, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi.

Ali Orak isimli vatandaş, ünlü bir araç sitesinde, 2017 model, 52 bin km’de olduğu belirtilen bir otomobili 117 bin TL karşılığında satın aldı. Orak, aracın herhangi bir kazası olup olmadığına ilişkin Tramer sorgusunu yaptı. Ancak aracın kilometre sorgusunu yapmadı. Orak’a aracı alırken yedek anahtar ve yedek lastiklerin ertesi gün verileceği söylendi. Ancak yedek anahtar ve yedek lastiklerin teslimi yapılmadı. Orak bütün aramalarına rağmen aracı satan Ahmet isimli kişi ile D.Ö.’ye ulaşamadı. Bunun üzerine şüphelenen Orak, aldığı aracı yetkili servise götürdü. Yetkili serviste, söz konusu aracın km’sinin düşürüldüğü bilgisi verildi. Orak, bunun üzerine avukatı Çağatay Çakır aracılığıyla “dolandırıldığı” iddiasıyla şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Orak’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada ise savcılık ilginç bir karara imza attı. Savcılık, iki şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi. 21 Nisan tarihli kararda, müştekinin satın aldığı araçla ilgili olarak her türlü araştırmayı yapabileceği belirtilerek şöyle denildi:

‘ARAŞTIRABİLİRDİN’

“Aracın muayeneye getirildiği tarihlerdeki kilometre bilgilerini bir SMS ile öğrenebileceği, dosyada mevcut TÜVTÜRK kayıtlarında devir-tescil işlemlerinden önceki muayene raporunda aracın kilometre bilgisinin 187 bin 588 olduğunun yer aldığı, müştekinin basit araştırma ile satın alacağı araç hakkındaki ayrıntılı bilgi edinebilmesine imkân veren bu araştırmayı yapmadığı, dolayısıyla müştekinin denetleme imkânının tamamen ortadan kaldırılmamış olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu, konu ile ilgili olarak müştekinin hukuk mahkemelerine dava açabileceği anlaşılmakla şüpheliler hakkında yüklenen suçtan kamu adına Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına (KYOK) karar verildi.”