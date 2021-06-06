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Araba alacaklar dikkat! Belli oldu, yüzde 69,8...

Araba alacaklar dikkat! Belli oldu, yüzde 69,8... Araba alan herkesi kapsıyor. Ve belli oldu. Geçen yıla göre yüzde 69,8 arttı. 
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