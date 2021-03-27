Araba alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Kapora...

İstanbul’da galericilik yapan Yavuz Çiftçi’nin kendi iş yerinde sergilediği araçlardan biri, başkaları tarafından satışa sunuldu. Bunu yapan ise kendini alıcı olarak gösteren dolandırıcılardı.

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntem ile kandırmaya devam ediyor. Bu kez hedeflerninde ikinci el araba satan bir galeri sahibi Yavuz Çiftçi vardı. Çiftçi’nin iş yerinde sergilediği araçlardan biri, başkaları tarafından satışa sunuldu. Bunu yapan ise kendini alıcı olarak gösteren dolandırıcılardı.

Galerici çiftçi olan biteni şu şekilde anlattı: Önce bizimle pazarlık yaptılar. Pazarlık aşamasına geçtikten sonra arabanın ekspertizimi istiyorlar, otomatik olarak biz o ekspertizi gönderiyoruz. Kredi kullanacaklarını söylüyorlar arabanın ruhsatını gönderiyoruz ve detaylı fotoğraf istiyorlar detaylı gotoğrafı çektirip gönderiyoruz. Onlarda bize şüphelenmemiz için uçak bileti gönderdiler.

VE ARDINDAN DOLANDIRICILAR SİSTEMLERİNİ DEVREYE SOKTU...

1-2 saat sonra internete düşürdükten sonra arabanın fiyatını 1milyon 200 bine çekmişler internete koymuşlar ve kendileri ruhsatta oynama yapmışlar, kendi adlarını koymuşlar yani şahıs kendi arabasını satıyor pozisyonuna sokmuşlar.

BAŞKA MÜŞTERİDEN ÖĞRENDİ

Bizim araca daha önceden talip olan bir arkadaş bizi aradı ya diyor siz 1 milyon 600 binlik aracı niye 1 milyon 200 bine satıyorsunuz bir şey mi oldu?

Daha sonra öğrendik ki bu araba ile ilgili baya kapora toplamışlar, yani şimdi 1 milyon 600 bin liralık arabaya kimse 500 lira kapora göndermez en az 3 bin 5 bin gibi bir rakam, en az 5 bin lira bu arabaya kapora atarlar.