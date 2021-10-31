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Araba alacak milyonları ilgilendiriyor! Flaş uyarı, fiyatlar artacak ve...
Araba alacak milyonları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Korkulan oldu, 2023 ve sonrasında da devam edecek. Sıra var ama fabrikalar gün veremiyor. Sektörde daralma başladı, üretim düşüşe geçti. Sıfır arabalardaki fiyat artışı, ikinci el araba fiyatlarını da uçurdu. Bu tabloda fiyatlar daha da artacak. Koronavirüs sonrası ortaya çıkan çip krizinin etkileri devam ederken, sıfır araba almak isteyenleri tedirgin eden bir gelişme daha yaşandı, uyarılar art arda geldi. Eğer bu şekilde devam ederse tüm elektronik aletlerin üretiminde büyük kriz yaşanabilir.
Araba almak isteyenler, çip krizi sonrası hayallerini bir süre ertelemek zorunda kaldı. Bu süreçte sıfır arabalarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Yaşanan tedarik sıkıntısı ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar, fiyatların her geçen gün artmasına neden oldu. Sektör temsilcilerinde uyarılar ise art arda geldi.