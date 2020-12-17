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Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! ÖTV avantajı ile...
Araba almak isteyen herkes merak ediyor. Araç sahibi olmak isteyenler uygun fiyatlar ile 'daha az yakan' otomobil sahibi olmayı tercih ediyor. Burada akıllara ‘Benzinli mi dizel mi?' sorusu geliyor. Elektrikli araçlar özellikle yakıt maliyeti konusunda benzinli ve dizele göre olumlu yönde ayrışsa da, henüz şarj altyapısının tam olarak oluşturulmaması nedeniyle ‘uzun yola’ çıkacak kullanıcıların akıllarında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. İşte son dakika haberine göre 3 araba tipinin avantajları ve dezavantajları.