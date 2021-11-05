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Ara tatilde seminer olacak mı? Seminerler online mı, uzaktan mı olacak?

05 Kasım 2021 Cuma - 10:09 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 10:09

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Yüz yüze eğitime devam edilen okullar kasım ayı içinde ara tatile girecek. Öğrencilerin ara tatile girmesiyle öğretmenlerin seminerleri başlayacak. Peki, Ara tatilde seminer olacak mı? Seminerler online mı, uzaktan mı olacak? Seminer dönemi ne zaman başlıyor?


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kasım ayı ara tatili ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Özer, ara tatilde öğretmenlerin seminerler için okula gelip gelmeyeceğine yönelik açıklama yaptı. Peki, Ara tatilde seminer olacak mı? Seminerler online mı, uzaktan mı olacak?

Ara tatilde seminer olacak mı?

Ara tatilde öğretmenler için seminerler olacak.

Seminerler online mı, uzaktan mı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.

Ara tatili dönemi olan 15-22 Kasım tarihleri arasında öğretmenler idari izinli sayılacak.

 

 

 

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