2021-2022 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Takvim ile MEB programı da kesinlik kazandı. Öğretmenler ise açıklanan takvimden sonra seminerler ile ilgili araştırma yapmaya başladı. “Seminerler ne zaman, ara tatilde seminer olacak mı?” gibi sorulara yanıt aranıyor.

2021-2022 eğitim öğretim takvimiyle birlikte merak edilen konulardan biri de öğretmenlerin seminerleri oldu. Ara tatilde seminer olacak mı? Semineler bu yıl yapılacak mı? sorularına yanıt aranıyor.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

SEMİNER BU YIL OLACAK MI?

2021 yılında seminer olup olmayacağına ilişkin ise Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz'dan önce ya da sonra isteğe bağlı bir takım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı. ” açıklamasında bulunmuştu.